Доллар внезапно подскочил в дни праздников: валютчики открыли рты, увидев цифры

Аналитики предсказывали в мае падение доллара до 77 рублей, и они не ошиблись. Именно такой курс и даже ниже показывал «американец» на торгах Мосбиржи в последний месяц весны.

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Валютчики ничего нового не ждали от доллара и чувствовали себя расслабленно. Однако доллар решил преподнести сюрприз.

Во время праздничных каникул он внезапно подскочил на торгах и вырос на 81 копейку, дойдя до цифры в 78,19 рубля, юань тоже увеличился – на 8 копеек, его последний курс 11,24 рубля, евро поднялся на 79 копеек и стал стоить 86,25 рубля.

Не удивительно, что некоторые инвесторы раскрыли рты от удивления, увидев эти биржевые итоги.

Источник: 1prime.ru.