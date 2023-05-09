Кому повысят пенсии с 1 июня - цифры и подробности

С 1 июня некоторых пенсионеров ждет перерасчет пенсий. И коснется это тех людей, которым исполнилось 80 лет.

Таким людям удвоят фиксированную выплату. И размер прибавки составит около 7600 рублей.

Кстати, перерасчет пенсий также ожидает тех людей, кто подал соответствующее заявление ранее. Речь идет о пенсионерах, у которых нашелся дополнительный стаж и документально они это подтверждают.

А вот очередная индексация пройдет в России с 1 августа. В последний месяц лета пересчитают выплаты работающим пенсионерам.

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