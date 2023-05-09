Узнали классный лайфхак с мочалкой: бросили в машинку – белье чистейшее!

Опытные пользователи стиральных машинок каждый раз бросают в барабан вместе с бельем мочалку!

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Этот простой лайфхак делает процесс максимально эффективным. Мочалка собирает на себя весь мелкий мусор, который попадает в машинку вместе с вещами, включая шерсть животных, соринки, волосы, нитки.

Благодаря такому «мусорщику» белье выглядит намного свежее и чище, словно его только принесли из магазина.

Кроме того, благодаря этому трюку увеличивается срок службы стиралки, поскольку ее механизм не засоряется в процессе эксплуатации.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».