Как неправильным поливом садоводы губят томаты: многие не знают – сразу нельзя

Далеко не все садоводы знают, что сразу после высадки томатных саженцев в почву их нельзя поливать первое время.

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Корневая система помидоров должна укрепиться и простимулироваться в рост. Если она сразу получит воду, то «не захочет» расти вглубь грунта.

Не исключено, что томаты так и останутся со слабыми корнями, из-за чего не смогут получать полноценное питание, будут чахлыми и не дадут хорошего урожая.

Поливают томаты только через пару недель после высадки в огород. В этом случае корневая система укрепится и растение не будет страдать в засушливые периоды.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».