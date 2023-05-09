Как быстро убрать известковый налет с крана: только бумага, никакой химии

Привыкли подолгу очищать сантехнику от белого известкового налета? Забудьте про это время. Есть очень простой и эффективный способ очистить смесители без всяких усилий.

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Отсутствие необходимости применять химию и абсолютная экологичность порадуют многих хозяек.

Возьмите пергаментную бумагу, хорошенько разомните ее и почистите ей краны и душ. Весь белый налет мгновенно сойдет благодаря содержанию в ней силикона. К тому же поверхность отполируется и надолго сохранит способность отталкивать грязь и минеральные отложения.

Источник: Telegram-канал «Женские советы».