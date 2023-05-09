Полейте этим клубнику в мае – ягода попрет как на дрожжах: рецепт правильной и эффективной подкормки тут

Майские хлопоты у садоводов связаны не только с посадками, но и первыми подкормками. И какой садовод не грезит о рекордном урожае клубники, сладкой, сочной и скороспелой. На помощь приходят секретные подкормки.

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Причем, готовится раствор быстро и легко. Нужно 5 литров воды, полстакана сахара, 0,5 кг натертого на терке картофеля, 150 гр хлеба, 50 гр дрожжей, 3 ст ложки средства «Байкал» или любого другого раствора с живыми микроорганизмами. Все это перемешивается и настаивается в три дня в темном помещении. Полученное удобрение подлежит разбавлению четырьмя частями воды, затем по литру нужно лить под каждый кустик.

По материалам сайта Izmor