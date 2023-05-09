Чеснок в конце весны нуждается в подкормке: названо чудо-средство – результат ошеломит!

В мае стартует садово-огородный сезон, и опытные дачники уже готовятся не только к первым посадкам на участке, но и прикормкам – без удобрений нынче богатые урожаи не собрать. Садоводы знают, что весеннее дополнительной питание станет залогом успеха, а потому спешат в мае сдобрить многие культуры.

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Чеснок нуждается, как и все другие растения, в поддержке. И первая прикормка ему дается в мае. От нее зависит рост и размер плодов, состояние зелени и вкус. Для весеннего сдабривания идеальной называют селитру. Чтобы получить необходимый раствор, ее разводят из расчета 2 ст ложки на 10 л воды, затем поливают грядки. Также среди популярных азотных удобрений для чеснока находится аммиак. 10%-ного средства достаточно в объеме 3 ст ложки на 10 л воды.

По материалам сайта Belnovosti