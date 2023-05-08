Из-за чего даже стойкие духи быстро выветриваются: самая распространенная ошибка – больше не совершайте

Духи на полке в магазине. Фото: Global Look Press

Как нанести духи, чтобы они долго сохраняли свой аромат.

Даже самый стойкий парфюм быстро выветривается? Скорее всего, дело не в качестве духов, а в том, как они наносятся.

Большинство людей совершают ошибку, брызгая духами на участки тела, а затем растирая эти места.

От растирания поверхность нагревается, а тепло приводит к тому, что аромат быстрее улетучивается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Лучше всего духи наносить следующим образом - распылить парфюм и зайти в получившееся облако. Или же нанести духи на кожу и дать высохнуть естественным образом.

По материалам belnovosti.by.

Читайте также