Неприятный запах улетучится навсегда: просто положите это в обувь на ночь

Цветущая лаванда. Фото: Global Look Press

Пять способов избавиться от удушающего амбре.

Неприятный запах от обуви - та еще проблема. Но решить ее можно быстро и эффективно, если не забывать каждый вечер оставлять в обуви растения, которые отлично уничтожают любое амбре.

Шалфей и лаванда прекрасно справятся с задачей нейтрализации неприятного запаха. Достаточно нескольких листиков шалфея или пары веток лаванды.

Хороши для борьбы с запахом от обуви и цитрусовые. Кожура от апельсина, лимона или грейпфрута, оставленная на ночь в ботинках, сапогах или кроссовках оставит приятный аромат вместо запаха влаги и потных ног.

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Хорошо устраняют неприятные запахи и пакетики с чаем. 3-5 пакетиков в обуви, оставленные на ночь, к утру дадут хороший результат.

Перекись водорода тоже борется с плохим запахом. Нанесите ее на ватный диск и протрите обувь изнутри.

Соль и эфирное масло - еще одно надежное средство. В старый носок насыпьте соль и капните эфирное масло, по одному такому мешочку нужно положить в обувь. На утро соль впитает влагу, а эфирное масло насытит приятным ароматом.

По материалам belnovosti.by.

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