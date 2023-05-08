Неприятный запах улетучится навсегда: просто положите это в обувь на ночь

Неприятный запах от обуви - та еще проблема. Но решить ее можно быстро и эффективно, если не забывать каждый вечер оставлять в обуви растения, которые отлично уничтожают любое амбре.

Шалфей и лаванда прекрасно справятся с задачей нейтрализации неприятного запаха. Достаточно нескольких листиков шалфея или пары веток лаванды.

Хороши для борьбы с запахом от обуви и цитрусовые. Кожура от апельсина, лимона или грейпфрута, оставленная на ночь в ботинках, сапогах или кроссовках оставит приятный аромат вместо запаха влаги и потных ног.

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