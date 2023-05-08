Отнесите эти платья на мусорку прямо сейчас: стилист рассказала, в каких нарядах категорически запрещено появляться на выпускном

Выпускники одной из московских школ. Фото: Global Look Press

Модели, которые продемонстрируют плохой вкус и равнодушное отношение к моде.

На выпускной вечер нужно подбирать только трендовые наряды. То, что было в моде, десяток лет назад, точно не годится. Ведь речь идет о юной девушке, а ей ретро-образы, точно, ни к чему.

«Сильно пышные платья будут странно смотреться на выпускном. Стоит избегать огромных шлейфов, кружева, блестящей фактуры», - отметила стилист-имиджмейкер Мария Абабкова.

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Эксперт добавила также, что для выпускного вечера не подойдут гипюровые платья из блестящего кружева. Ужасно на выпускницах будут смотреться и модели длиной по колено.

По материалам vnimanie.pro.

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