Отнесите эти платья на мусорку прямо сейчас: стилист рассказала, в каких нарядах категорически запрещено появляться на выпускном

На выпускной вечер нужно подбирать только трендовые наряды. То, что было в моде, десяток лет назад, точно не годится. Ведь речь идет о юной девушке, а ей ретро-образы, точно, ни к чему.

«Сильно пышные платья будут странно смотреться на выпускном. Стоит избегать огромных шлейфов, кружева, блестящей фактуры», - отметила стилист-имиджмейкер Мария Абабкова.