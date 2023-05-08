Парад Победы 2023 будет транслироваться на экранах в метро и наземном транспорте Москвы

Не попавшие на Парад Победы 9 мая москвичи смогут наблюдать за торжественным действом не только дома у экранов телевизоров, но и в транспорте. Об этом 8-го числа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В День Победы в вагонах и переходах между станциями (метро, - Прим. авт.) будет идти прямая трансляция парада на Красной площади, впервые парад будет показан на экранах в наземном городском транспорте», - пишет градоначальник в Telegram.

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Он также добавил, что в московском метрополитене звучат песни Победы - к празднику участники проекта «Музыка в метро» подготовили специальную программу. Они исполнят песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь» и другие известные композиции.