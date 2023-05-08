Четыре вещи, которые категорически запрещено стирать на быстром режиме: вы удивитесь

Режим быстрой стирки экономичен, и многие хозяйки отдают ему предпочтения, стирая на нем практически все вещи.

Но подобное отношение может испортить одежду. И так, что категорически нельзя стирать на быстром режиме.

Джинсы. Плотная и тяжелая ткань нуждается в тщательной очистке, так что стирка каких-то 30-40 минут ей категорически не подходит. Лучше - деликатный или ручной режим.

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