Четыре вещи, которые категорически запрещено стирать на быстром режиме: вы удивитесь

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Простые правила, которые сохранят ваши вещи в лучшем виде.

Режим быстрой стирки экономичен, и многие хозяйки отдают ему предпочтения, стирая на нем практически все вещи.

Но подобное отношение может испортить одежду. И так, что категорически нельзя стирать на быстром режиме.

Джинсы. Плотная и тяжелая ткань нуждается в тщательной очистке, так что стирка каких-то 30-40 минут ей категорически не подходит. Лучше - деликатный или ручной режим.

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Режим быстрой стирки может испортить вещи из шерсти. Для них хороша деликатная стирка, но предпочтительнее стирать изделия из шерсти руками в прохладной воде, а вместо порошка использовать нужно шампунь.

Не подходит быстрая стирка нижнему белью. Для него выбираем режим деликатной или ручной стирки.

Спортивная одежда. Она нуждается в глубокой очистке, поскольку от запаха пота быстрый режим вещи не избавляет. Выбирайте для спортивных вещей нормальный режим и теплую воду. 

По материалам belnovosti.by.

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