Четыре вещи, которые категорически запрещено стирать на быстром режиме: вы удивитесь

Режим быстрой стирки экономичен, и многие хозяйки отдают ему предпочтения, стирая на нем практически все вещи.
Но подобное отношение может испортить одежду. И так, что категорически нельзя стирать на быстром режиме.
Джинсы. Плотная и тяжелая ткань нуждается в тщательной очистке, так что стирка каких-то 30-40 минут ей категорически не подходит. Лучше - деликатный или ручной режим.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Режим быстрой стирки может испортить вещи из шерсти. Для них хороша деликатная стирка, но предпочтительнее стирать изделия из шерсти руками в прохладной воде, а вместо порошка использовать нужно шампунь.
Не подходит быстрая стирка нижнему белью. Для него выбираем режим деликатной или ручной стирки.
Спортивная одежда. Она нуждается в глубокой очистке, поскольку от запаха пота быстрый режим вещи не избавляет. Выбирайте для спортивных вещей нормальный режим и теплую воду.
По материалам belnovosti.by.