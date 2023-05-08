Доллар растоптан, запрет уже скоро: что случилось на бирже в этот понедельник, 8 мая – кто нанес удар «американцу»

Американская валюта - доллар. Фото: Global Look Press

Доллар начал дешеветь по отношению к европейской валюте - евро.

На торгах на Московской бирже в этот понедельник, 8 мая, доллар был повержен, но не рублем, а евро.

Американской валюте нанесен удар. Не исключено, что это может стать предвестием отказа от доллара и его отмены, о чем уже давно говорят финансовые аналитики на разных континентах планеты.

По состоянию на 14:23 московского времени курс евро к доллару растет до 1,1048 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1017 доллара.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Есть вероятность, что евро нанес удар «американцу» в преддверии выхода данных, которые могут показать, что процесс замедления высокой инфляции в США прекратился.

По материалам 1prime.ru.

Читайте также