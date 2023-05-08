Как спасти огурцы от табачной мозаики: вирус уносит урожай в секунды

Растения тоже могут болеть вирусами. И если их не лечить, то они погибнут и не принесут вам урожай. Огурцы, например, может терроризировать опасная болезнь табачная мозаика. Листья начинают гибнут - вы сразу поймете, что что-то не так.

Первое, что надо сделать - удалить болезненные листья. Даже если вы приведете растение в плачевное состояние - не переживайте. Новые листья отрастут быстро.

Далее надо растение обработать: на один литр воды добавьте 30 капель йода. Перемешайте. Затем обработайте огурцы раз в три дня в вечернее время. За полторы-две недели вы полностью вылечите растение.

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