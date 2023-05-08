Трюк из СССР: опустите жирную сковородку в чудо-раствор - грязь отвалится сама

Советские хозяйки не покупали в магазине дорогие чистящие средства для посуды. Их в принципе не было в стране. Но был способ, который эффективно отмывал сковородки от жира и грязи.

В ведро наливали воду и ставили на плиту. Добавляли тертое мыло, клей, соду. Тщательно размешивали.

Как только вода доходила до кипения - в нее опускали грязную сковородку. Плиту выключали и оставляли на один час.

В итоге грязь сама отваливалась от посуды. Нужно было просто вынуть и сполоснуть проточной водой из-под крана.

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