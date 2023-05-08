Будьте готовы к доллару по 150: экономист огорошил прогнозом, люди бросились в банки

Российский рубль укрепляет свои позиции на фоне высоких цен на нефть. Уже сейчас доллар стоит 75 рублей, чего не было с марта.

Однако некоторые экономисты считают, что так будет не долго. Уже скоро якобы наша валюта обвалится. Причина - низкие цены на нефть и окончание налогового периода в России.

«Летом могут быть форс-мажоры, в результате которых «американец» может стоить 150 рублей», - заявила экономист Екатерина Константинова.

При этом люди кинулись в банки на фоне таких прогнозов. Валютные спекулянты пытаются урвать выгоду на валютных скачках.

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