Лунный календарь дачника с 8-14 мая: что сажать и пересаживать - погода подходит идеально

С 8 по 14 мая дачникам вряд ли удастся отдохнуть, так как надо срочно завершать посевные работы. Лунный календарь подсказывает, что 8 мая можно посадить картошку, лук и репу. Погода будет идеальной для этих целей.

10 мая лучше всего посвятить посадке древесных и кустарниковых культур, гороха, фасоли. А если вы решите пересадить картошку, то лучше это сделать в этот день.

12 мая - активно поливайте урожай, очистите участок от сорняков.

13 мая можно посадить корнеплоды и редиску. Ну, и, конечно, не забывайте про подкормку растений.

14 мая идеально подойдет для посадки пасленовых и других овощей.

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