Роскачество назвало лучший порошок для белья, которым стирали еще в СССР — дешевенький

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, назвав один из лучших стиральных порошков, которым пользовались еще в СССР. Время идет, а это средство пользуется все такой же популярностью у домохозяек. Качественный и доступный по цене, этот порошок выводит даже самые въевшиеся пятна с белья — следы от травы и многое другое.

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Роскачество проверило свойства и состав порошков, поставив на первое место известное многим средство для стирки «Аист». Эксперты дали понять, что этот порошок, которым стирали еще в советские времена, полностью соответствует стандартам качества.