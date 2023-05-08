Мощное средство от муравьев и тли: просто разбавьте с водой и опрысните — вредители сбегут к соседям

Как гуманным способом без вредных химических средств с отдушками прогнать насекомых со своего дачного участка: муравьи и тля сбегут к соседям. Не знали — самое время попробовать!

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Берем молотый перец и разводим порошок в воде в соотношении 50 граммов перца на литр жидкости. Далее кипятим раствор, настаиваем сутки, процеживаем и добавляем 10 граммов хозяйственного мыла.

Получившимся раствором опрыскиваем посадки и деревья после дождя. Так средство закрепится и прогонит вредителей на соседские участки. При необходимости повторите еще раз, если муравьи снова побеспокоят.