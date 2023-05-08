Объявлен курс доллара с 15-19 мая: позитивные сценарии взяли реванш

Российская валюта отыграется - так считают финансовые аналитики. После апрельского падения, по их мнению, рубль восстановит позиции и установится на адекватном уровне.

Ожидается, что в понедельник, 15 мая, доллар снизится до 75,93 рублей, а уже к пятницу, 19 мая, упадет до 74,27 рублей.

Генеральный директор Корпорации Московской области Владимир Слипенкин считает, что если нефть марки Brent закрепится выше $75,5 (сейчас это $73,5), то рубль продолжит повышаться в цене и дальше.

Поэтому, возможно, что рубль пойдет дальше по позитивному сценарию.

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