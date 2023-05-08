Сколько дней нельзя поливать помидоры после посадки в грунт: иначе зачахнут, подгниют

Опытные дачники рассказала, через сколько дней можно поливать помидоры, после посадки их в грунт. Если поспешить с этим, будущий урожай может попросту зачахнуть или подгнить. Жаль, что раньше не знали!

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За пару дней до посадки томатов на огороде, срежьте у саженцев нижние 2-3 листка, так они легче приживутся и укрепятся в грунте.

Дачники советуют не поливать посадки примерно две недели. Если нарушить эту технологию, то корневая система помидоров будет хилой. А это значит, что посадки не смогут крепко прорасти в грунт. При этом томаты будут страдать от недостатка влаги в засушливый период.