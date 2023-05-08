Сода + соль: как отмыть унитаз от ядреной желтизны за 20 минут — кислый запах уйдет

Сантехники поделились мощным лайфхаком для тех, кто не знает, как отмыть унитаз от двухслойной желтизны и въевшегося налета. Возьмите копеечное средство: 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель любимого эфирного масла. Кислый запах из уборной уйдет раз и навсегда. Если еще не пробовали — проверьте!

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Возьмите стеклянную миску и смешайте в ней все ингредиенты. Далее смочите стенки унитаза и ершиком нанесите средство, хорошенько обработав места с желтым налетом. Оставьте средство на 20 минут, а затем смойте воду в бачке. Результат вас приятно удивит. Унитаз засияет чистотой как новый.