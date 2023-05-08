2 таблетки аспирина, стакан уксуса: пена вытолкнет слизь в раковине — хитрые сантехники об этом молчат

Опытные сантехники предпочитают отмалчиваться — они не привыкли делиться своими профессиональными секретами. И это не удивительно! Кто же обратиться за квалифицированной помощью, если можно самостоятельно устранить засор копеечным средством. Ловите лайфхак, которым пользовались советские домохозяйки.

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Бросьте две таблетки аспирина в засоренный слив раковины и ванны. Далее залейте туда же стакан 9%-го уксуса. За этим последует бурная реакция — образовавшаяся пена вытолкнет слизь, освободив раковину от засора. Через 5-10 минут влейте в слив литр кипяченой воды. Готово!