Совет опытной прачки: всегда кладите мочалку в машинку — прослужит вдвое дольше без починки

Как уберечь стиральную машинку от поломки, а себя от лишних трат на ремонт и покупки новой техники — совет дала опытная прачка. Так делали еще наши бабушки. При каждой стирки бросайте в машинку самую обычную мочалку. Так ваш автомат прослужит вдвое дольше без починки.

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Мочалка превосходно соберет крупные и мелкие волоски, шерсть животных и прочий мусор. Тем, кому жалко портить мочалку, можно бросить в автомат прозрачный полиэтиленовый пакет — он выполнит ту же функцию, что и мочалка. Пользуйтесь!