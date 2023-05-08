Названы зарубежные города с самыми дешевыми отелями «три звезды» в июне 2023 года

Также до 3 тысяч рублей можно забронировать проживание в «трех звездах» в Астане, Баку, Аланье и Дубае. Размещение в гостиницах Еревана стоит от 3,3 тысячи, Сеула - от 3,4 тысячи, Минска - от 3,8 тысячи, Кемера и Антальи – от 4,4 тысячи рублей, Бодрума – от 5,4 тысячи, Даламана – от 6,8 тысячи, Тель-Авива – от 7 тысяч.

По данным сервиса, опубликованным ТАСС, проживание в европейском отеле этой категории в июне стоит от 8 тысяч рублей за сутки. В частности, в Риме - от 8,2 тысячи, Милане - от 8,6 тысячи, Лондоне - от 8,8 тысячи, Париже - от 12,5 тысячи.