Три знака рождаются с природным чувством вкуса и стиля

Астрологи рассказали, кто из знаков может похвастаться отличным вкусом при составлении образов.

В гардеробе этих трех знаков всегда можно найти что-то утонченное и изысканное. К слову, Тельцы обожают модные бутики. Среди модельеров встречается много тельцов. И это оправданно. Так как этот знак просто обожает искусство и моду.

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Львы могут составить блистательные луки на вечеринку и в офис. Некоторые сочтут их наряды вызывающими. Однако самих Львов это не волнует.