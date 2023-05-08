Три знака рождаются с природным чувством вкуса и стиля

Мода. Фото: Global Look Press 

Представители этих знаков знают толк в трендах и могут конкурировать со стилистами.

Астрологи рассказали, кто из знаков может похвастаться отличным вкусом при составлении образов.

В гардеробе этих трех знаков всегда можно найти что-то утонченное и изысканное. К слову, Тельцы обожают модные бутики. Среди модельеров встречается много тельцов. И это оправданно. Так как этот знак просто обожает искусство и моду.

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Львы могут составить блистательные луки на вечеринку и в офис. Некоторые сочтут их наряды вызывающими. Однако самих Львов это не волнует.

А самыми стильными будут Весы. Их стоит брать с собой на шопинг-сопровождение. Весы точно подберут вам достойную вещь. Так как они умеют чувствовать окружающих. Об этом рассказали в womanhit.ru

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