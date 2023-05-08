«От такого человека заряжаются окружающие»: эксперт рассказал, как стать харизматичным

Стало известно, как нравиться людям и покорить их своей харизмой.

Для желающих быть душой компании важно быть раскрепощенным.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Харизма – это энергия, возникающая между двумя людьми. Человек может выглядеть не вполне привлекательно по меркам современного мира, но от него будет исходить такая лучезарная энергия, что она будет покорять всех. От такого человека заряжаются окружающие, а такие условности, как своеобразная внешность, харизма нивелирует», – отметил эксперт.

Поэтому не зацикливайтесь на внешних данных. А лучше наберитесь смелости быть иногда смешным.

Не стоит бояться показаться смешным. Юмор помогает расположить к себе людей.