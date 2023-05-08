«Покупателю придется доказать»: специалист рассказала, можно ли вернуть товар без чека

Магазины. Фото: Global Look Press 

Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева дала рекомендации для россиян.

Стало известно, можно ли вернуть товар без чека.

Эксперт рассказала, что продавцы вводят в заблуждение покупателей и говорят, что без чека средства не вернутся ни при каких условиях.

 На самом деле вернуть товар без чека можно по закону. Об этом сказано в ч. 5 ст. 18 и ч. 1 ст. 25 закона «О защите прав потребителей».

«Покупателю придется доказать факт покупки конкретно в этом магазине. Например, с помощью скриншота из мобильного приложения банка, где зафиксирована операция, либо с помощью карты лояльности, в которой тоже фиксируются ваши покупки», – заявила Васильева.

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«В магазинах есть камеры видеонаблюдения, у вас могут быть свидетели. Может, вас запомнил кто-то из сотрудников», – рассказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, что марка Henkel может вернуться на отечественный рынок — при одном условии.

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