«Покупателю придется доказать»: специалист рассказала, можно ли вернуть товар без чека

Стало известно, можно ли вернуть товар без чека.

Эксперт рассказала, что продавцы вводят в заблуждение покупателей и говорят, что без чека средства не вернутся ни при каких условиях.

На самом деле вернуть товар без чека можно по закону. Об этом сказано в ч. 5 ст. 18 и ч. 1 ст. 25 закона «О защите прав потребителей».