«Покупателю придется доказать»: специалист рассказала, можно ли вернуть товар без чека

Стало известно, можно ли вернуть товар без чека.
Эксперт рассказала, что продавцы вводят в заблуждение покупателей и говорят, что без чека средства не вернутся ни при каких условиях.
На самом деле вернуть товар без чека можно по закону. Об этом сказано в ч. 5 ст. 18 и ч. 1 ст. 25 закона «О защите прав потребителей».
«Покупателю придется доказать факт покупки конкретно в этом магазине. Например, с помощью скриншота из мобильного приложения банка, где зафиксирована операция, либо с помощью карты лояльности, в которой тоже фиксируются ваши покупки», – заявила Васильева.
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«В магазинах есть камеры видеонаблюдения, у вас могут быть свидетели. Может, вас запомнил кто-то из сотрудников», – рассказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, что марка Henkel может вернуться на отечественный рынок — при одном условии.