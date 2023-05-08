Является не только продуктом питания: как лук используется в магии

Большинство знает о целебных свойствах лука. Этот овощ советуют в качестве профилактики в периоды повышенной распространенности вирусных и простудных болезней. Однако у лука есть и другие вспомогательные свойства.

Оказалось, лук еще в давние времена чтили предки и называли его священным овощем. Нельзя было бросать шелуху лука. Это могло привести человека к бедности.

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Вот и в аги дни лук все еще обладает магическими свойствами, считают эзотерики. Луковую шелуху советуют для исполнений снов.