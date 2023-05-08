Является не только продуктом питания: как лук используется в магии

Большинство знает о целебных свойствах лука. Этот овощ советуют в качестве профилактики в периоды повышенной распространенности вирусных и простудных болезней. Однако у лука есть и другие вспомогательные свойства.
Оказалось, лук еще в давние времена чтили предки и называли его священным овощем. Нельзя было бросать шелуху лука. Это могло привести человека к бедности.
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Вот и в аги дни лук все еще обладает магическими свойствами, считают эзотерики. Луковую шелуху советуют для исполнений снов.
Для того, чтобы сон стал вещим, луковую шелуху убирают под подушку. Через некоторе время можно увидеть сон, который найдет воплощение в реальной жизни. Об этом рассказали в 7dach.ru.