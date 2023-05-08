В Госдуме хотят запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года

Алкоголь. Фото: Global Look Press 

Депутат ГД и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев выступил с инициативой.

Стало известно, что в Госдуме хотят добиться запрета продажи алкоголя для тех, кто еще не достиг 21 года.

Таким способом государственные деятели хотят улучшить демографические показатели в России.

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«Подавляющее большинство граждан поддерживают полный запрет на продажу алкоголя с 21 года, полный запрет: от пива, сидра до водки… Буду добиваться полного запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года», – процитировали в ria.ru Султана Хамзаева. 

Напомним, ранее стало известно, что пенсионный возраст могут снизить благодаря судебному решению.

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