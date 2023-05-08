Эту обувь лучше отложить до лучших дней: самые неактуальные модели 2023

Стало известно, какая обувь не будет отличаться стилем и модой в этом сезоне.

Эксперты не советуют покупать оксфорды и кроссовки на платформе. Также лоферы в стразах и с заклепками, слипоны, а еще сандалии в стиле бохо не будут актуальными.

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Не стоит выбрасывать такую обувь, если она осталась в хорошем состоянии. Когда-нибудь они снова могут стать модными. Но пока лучше остановиться на чем-нибудь другом. Об этом рассказали в thesymbol.ru.