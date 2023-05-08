«Отличный способ сэкономить»: эксперт рассказал, как правильно покупать курицу

Стало известно, как правильно с экономией средств купить куриное мясо.
Специалист отметил, что люди зря покупают курицу по частям. Эксперт по разделке мяса Мэтт Мур рекомендует брать всю тушку сразу.
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«Разделка целой курицы – это не только кулинарный трюк, но и отличный способ сэкономить деньги», – заявил специалист.
Мэтт Мур начинает разделывать мясо с проверки ножей. Курицу лучше не мыть и класть ее на сухую поверхность. Так вы не будете распространять сырой куриный сок.
Далее нужно положить курицу грудкой вверх и начать отрезать кожу на обоих тазобедренных суставах цыпленка. Чтобы вывихнуть ножки, нужно перевернуть курицу и потянуть каждую ногу назад.
Затем отрезаются крылья и поперечная кость, отделяется грудка от кости и бедра от голени. Об этом рассказали в tastingtable.com.
Напомним, ранее нутрициолог рассказала, почему нужно приучить себя к правильному питанию утром.