«Отличный способ сэкономить»: эксперт рассказал, как правильно покупать курицу

Далее нужно положить курицу грудкой вверх и начать отрезать кожу на обоих тазобедренных суставах цыпленка. Чтобы вывихнуть ножки, нужно перевернуть курицу и потянуть каждую ногу назад.

Затем отрезаются крылья и поперечная кость, отделяется грудка от кости и бедра от голени. Об этом рассказали в tastingtable.com.

Напомним, ранее нутрициолог рассказала, почему нужно приучить себя к правильному питанию утром.