Какие бюстгальтеры больше не в моде – эти модели лучше выкинуть

Стало известно, какие модели бюстгальтеров безнадежно устарели.

Если у вас сохранились варианты нижнего белья, в которых много поролона и они изменяют форму груди, лучше избавьтесь от них. Такой совет дала эксперт по моде.

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