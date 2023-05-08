Какие бюстгальтеры больше не в моде – эти модели лучше выкинуть

Бюстгальтеры. Фото: Global Look Press 

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова поделилась полезной информацией с женщинами.

Стало известно, какие модели бюстгальтеров безнадежно устарели.

Если у вас сохранились варианты нижнего белья, в которых много поролона и они изменяют форму груди, лучше избавьтесь от них. Такой совет дала эксперт по моде.

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«Не в моде и очень много кружев, плюс блестящие кружева. Все, что большое, с огромной чашкой из поролона, покупать не стоит. Форма груди должна быть естественной», – рассказала стилист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стилисты рассказали о правилах макияжа для женщин старше 50 лет.

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