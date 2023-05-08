«Организм вечером будет испытывать тягу»: эксперт объяснила, как наладить рацион питания

Стало известно, как наладить отношения с питанием.
Эксперт рекомендовала уделить внимание завтраку. Завтрак должен быть сбалансированным с углеводами, белками и жирами.
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Если утром съесть бутерброды с колбасой или сладкое и то же в обед, то вечером вы накинетесь на все подряд. Такой рацион не одобряют нутрициологи.
«Нужно заботиться о том, чтобы была полезная еда заранее. В противном случае организм вечером будет испытывать тягу, потому что с утра он не получил должного количества белка, жиров и углеводов», – отметила нутрицсолог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, чем заменить конфеты.