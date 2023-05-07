В чем замочить лук-севок, чтобы овощ рос крупным и здоровым — дедовский способ

О том, что луковицы перед посадкой нужно обязательно замачивать, в курсе любой дачник. Но не каждый знает, что раствор можно приготовить своими руками.

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Для этого вам потребуется раздобыть два литра теплой воды и пару столовых ложек поваренной соли. Ингредиенты нужно тщательно перемешать, чтобы соль полностью растворилась. И залить получившимся средством семенной материал.

Лук нужно выдержать в солевом растворе всего 3 часа. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы растение не болело и не подвергалось атакам со стороны луковой мухи, клещей и трипсов.

Источник: antonovsad.ru