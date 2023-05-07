Когда пересаживать рассаду капусты и кабачков в открытый грунт — приживутся даже чахлые растения

Большинство дачников сеют семена с большим запасом. Чтобы в будущем точно хватило рассады на все грядки. Ведь некоторые растения могут не пережить пересадки в открытый грунт.

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Во многих случаях проблема возникает потому, что кусты пересадили в самое неудачное время. Поэтому опытные огородники рекомендуют планировать посадки в соответствии с потребностями той или иной культуры.

Например, чтобы не потерять ни одного корешка белокочанной капусты, нужно отсчитать 45-50 дней с момента всхода. А кабачки можно пересаживать уже через 20-25 дней.

Источник: belnovosti.by