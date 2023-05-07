Чем угостить пионы, чтобы было много цветов — советы бывалых садоводов

За пионами, как почти за любыми другими цветами, требуется особый уход. Он занимает не так много времени и не потребует больших финансовых затрат. Но если все сделать правильно, то растение порадует вас пышным цветением.

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Первая подкормка требуется растению ранней весной. Под куст нужно внести любое азотное удобрение. Оно поможет пиону набрать зеленую массу.

Второй раз кусты нужно подкормить, когда появятся первые бутоны. В этот момент пионы больше всего нуждаются в калии. Ведь именно этот химический элемент отвечает за количество и качество цветов.

В третий раз растению потребуется ваше внимание после периода цветения. Нужно будет удалить цветоносы и спустя пару недель после этого вновь провести подкормку калием. Этим действием вы поможете пионам заложить максимальное количество почек на будущий год.

Источник: belnovosti.by