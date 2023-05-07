Как удалить нагар с любой сковороды — посуда засияет снаружи и внутри

Любая сковородка со временем обрастает нагаром. Горелый жир оседает как на внешних, так и на внутренних поверхностях.

Удалять пятна с помощью механического воздействия не рекомендуется. Так как можно испортить покрытие. Поэтому бывалые хозяйки придумали более мягкий вариант очистки.

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Чтобы избавить посуду от нагара, вам потребуется десятилитровая металлическая емкость, пачка соды и брусок измельченного хозяйственного мыла. Смешайте все ингредиенты и поставьте раствор на плиту. Доведите средство до кипения, а затем поместите в него сковородку. «Варите» посудину в течение одного часа, а после достаньте и помойте привычным способом.

Этот способ относится к щадящим. Он подходит для сковородок с любым покрытием.

Источник: ozon.ru