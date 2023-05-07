Сбербанк рекомендует обновить приложение — спасетесь от мошенников

Сбербанк позаботился о своих пользователях: в приложении банка появилась опция для выявления вредоносных сайтов. Теперь вы можете проверить любой ресурс.

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Для этого нужно скопировать ссылку на подозрительный сайт и вставить ее в специальную форму приложения. Форму можно найти в разделе «Безопасность» — «Проверка сайтов». После проверки вы увидите информацию о том, можно ли доверять свои данные этому ресурсу.

Чтобы полезная функция стала доступна, потребуется обновить приложение «Сбербанк Онлайн» до последней версии.

Источник: Telegram-канал «Сбер»