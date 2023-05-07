Как выбрать качественную селедку в магазине — пересоленную рыбу сразу видно

Соленая селедка хороша как самостоятельная закуска и как дополнение ко многим блюдам. Конечно, в идеале ее лучше засаливать самим, но иногда на это просто нет времени. Поэтому приходится покупать готовую рыбу в супермаркете.

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И тут никак не обойтись без советов бывалых хозяек. Ведь если брать селедку наугад, можно запросто принести домой жутко пересоленный продукт.

Чтобы рыбка порадовала вас своим вкусом, нужно выбирать самые большие и жирные тушки. Здесь все просто: их гораздо сложнее пересолить из-за размеров.

Второй момент, который нужно учитывать, — это плотность мяса и форма хвоста. Пересоленная селедка гораздо плотнее на ощупь и часто имеет помятый хвост.

Источник: ogorod.video