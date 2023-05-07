Как выбрать умного щенка или взрослого пса — назван главный показатель высокого интеллекта

Владельцы собак считают, что эти животные наделены прекрасными умственными способностями. Многие даже утверждают, что их псы по сообразительности близки к уровню пятилетнего ребенка. Но это все неподтвержденная информация, а наблюдения людей, которых никак нельзя назвать беспристрастными.

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Поэтому на какие-то фантастические интеллектуальные способности рассчитывать не приходится. Но если вы просто хотите выбрать самого умного щенка из всего помета, то присмотритесь к его поведению.

По утверждению ученых, сообразительность животного можно вычислить по уровню его активности. Чем игривее щенок, тем умнее он вырастет. Это же правило распространяется и на взрослых псов. Если собака полна энергии, то и с интеллектом у нее полный порядок.

Источник: advice.news