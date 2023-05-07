Как правильно жарить котлеты, чтобы они не остались сырыми внутри и не подгорели снаружи

Котлеты по праву занимают верхние строчки рейтинга многих гурманов. Поэтому в Сети можно найти тысячи рецептов этого блюда. Но какими бы замечательными не были сочетания продуктов, все пойдет насмарку, если заготовки из фарша попадут в неумелые руки. Ведь одним из самых важных этапов приготовления этого блюда является правильное обжаривание.

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Опытные повара рекомендуют жарить котлеты двумя способами. Первый вариант предполагает готовку на сковороде. Здесь все просто. Вам нужно на сильном огне подрумянить котлеты с двух сторон. Затем накрыть сковородку крышкой и на минимальной мощности плиты довести блюдо до готовности.

Во втором варианте, помимо плиты, потребуется еще и духовка. Котлеты нужно обжарить до золотистой корочки, а затем переложить на противень и запечь в духовке.

Оба способа позволяют получить превосходный результат. Котлеты хорошо прожарятся и будут румяными, а не подгоревшими.

Источник: mir24.tv