Как отпугнуть клещей без специальных спреев — паразит потеряет аппетит

Если вы решили отправиться в лес, а купить специальные защитные средства от клещей не успели. Захватите с собой на прогулку бутылек с эфирным маслом гвоздики.

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Это средство можно купить практически в каждой аптеке. Оно обладает репеллентными свойствами за счет высокого содержания эвгенола, альдегидов и терпенов. Запах гвоздики блокирует органы обоняния клещей. Паразит теряет ориентацию и желание нападать на жертву.

Эфирное масло нужно наносить на кожу, одежду и подошву обуви. И помните, чем сильнее аромат, тем лучше вы защищены. Поэтому проводите обработку перед тем, как шагнуть в чащу леса, а не заранее.

Источник: spiceportal.ru