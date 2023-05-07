Минздрав рассматривает возможность запретить продажу алкоголя в магазинах с 8 вечера до 11 утра

В России рассматривают новые профилактические меры, чтобы граждане меньше прикладывались к бутылке. Так, в Минздраве со всей серьезностью обсуждают возможность запрета продавать крепкие алкогольные напитки с 20:00 до 11:00 и увеличения минимального возраста их продажи до 21 года.

Также среди рассматриваемых мер запреты на рекламу крепких спиртных напитков и на демонстрацию товарных знаков алкогольной продукции в новых фильмах, клипах, сериалах, видеоблогах и тому подобном.

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