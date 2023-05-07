Доллар по 100 рублей: когда сбудется негативный прогноз – что думают финансисты

Рубль на торгах в минувшую пятницу, 5 мая, отправил доллар в нокаут. Вместо того, чтобы неуклонно снижаться в цене, как это предсказывали аналитики, рубль победоносно выстоял и даже отыграл утерянные в апреле позиции.

Тогда аналитики пугали, что рубль может заметно обесцениться уже в краткосрочной перспективе. Российской валюте предрекали резкое падение. За доллар, говорили они, будут давать 100 рублей. Но никакого обвала не произошло. И по словам финансистов, ничего подобного в ближайшие два-три года не случится.

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