Будете вывозить картошку на грузовике: урожая хватит на всех родственников — поможет бесплатное удобрение

Картофель является ценным овощем для всех дачников. Поэтому каждую весну огородники суетятся над посадочными клубнями: проращивают, замачивают, опрыскивают и посыпают всевозможными удобрениями. Такая активность, безусловно, идет на пользу овощным посадкам. Но есть и менее энергозатратные способы вырастить огромный урожай картофеля.

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Например, горячая мульча. Это средство не только простимулирует рост клубней, но и поможет защитить кусты от фитофтороза. Для приготовления удобрения вам потребуется только скошенная трава, подойдут даже сорняки.

Траву нужно сложить в коробку и оставить на несколько дней в теплом месте. Мульча будет готова, когда сорняки потеряют половину объема. После этого ее нужно будет разложить между растениями: высота слоя должна быть примерно 10 см.

За счет гниения удобрение будет выделять большое количество углекислого газа, а сама трава превратится в питательный слой. И то, и другое принесет овощной культуре огромную пользу: урожайность вырастет в несколько раз.

Источник: ogorod.video