Добавьте этот продукт в воду при мытье пола и вы ахнете от результата — чистота до скрипа

Нужно отмыть грязные полы? Легко! Добавьте этот продукт в емкость с водой, и вы удивитесь результату — ни соринки, ни пылинки, только чистота и свежесть кругом.

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Лайфхаком поделились матерые хозяйки, знающие все об уборке и осознанном потреблении. Они рекомендуют мыть пол с добавлением обычной соли. Во-первых, этот продукт отлично дезинфицирует, причем по этому свойству соль не уступает термоядерной хлорке, к тому же не имеет такого резкого запаха.

Во-вторых, при мытье полов соленой водой никаких следов и разводов не останется.

А в-третьих, после мытья тряпкой, смоченной соленой водой, полы будет не узнать — поверхность буквально засияет.

По материалам belnovosti.by