Объявлен курс доллара на 10 мая: спекулянты все снова испортят, котировки грохнутся

Российская валюта за последние дни укрепила свои позиции, подорожав до 76 рублей за доллар. Однако экономисты уверены, что дальше будет хуже. После майских праздников, по их мнению, «американец» снова взлетит в цене из-за валютных спекулянтов.

«Мы считаем, что ключевое давление на позиции доллара оказывают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на бирже», - заявил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

В России также заканчивается налоговый период, который поддерживал нашу валюту. Поэтому в среду, 10 мая, доллар может снова вырасти до 80 рублей, считают эксперты.

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