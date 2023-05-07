Лучше не видеть эти цифры: что будет с курсом рубля к концу мая и в ближайшие два года – шок-прогноз от финансистов

Рубль в первую неделю мая на Московской валютной бирже словно отыгрывался за ранее нанесенные поражения.

В пятницу доллар на торгах потерял аж два пункта и ушел на выходные, подешевев до 78 рублей. Эксперты в области финансов уже строят довольно позитивные прогнозы, уверяя, что теперь потрясений не будет.

Впрочем, если вам не нужна валюта, то на эти цифры лучше не смотреть. Для некоторых же, такие прогнозы становятся шоком, правда, в хорошем смысле этого слова.

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