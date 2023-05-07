Огурцы останутся свежими даже через месяц — ловкий трюк, и покупать специально ничего не нужно

Свежие огурцы быстро портятся, и даже холодильник не спасает ситуацию. Вместе с упругостью уходят сочность и вкус, после чего овощи неминуемо летят в мусорку. Выбрасывать еду всегда жалко, а потому рассказываем о ловком трюке, с помощью которого овощи будут свежими минимум месяц.

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Покупать специально ничего не нужно, понадобится предмет, который есть в арсенале любой хозяйки — это обычная пластиковая тара. Также нужна вода.

Все, что требуется — это поместить овощи в тару с водой и убрать ее в холодильник, не забывая при этом менять воду каждый день. Так огурцы долго не потеряют вкуса и сочности.

Похожий способ с мокрой тряпкой вместо воды тоже эффективен, но результат от него не такой впечатляющий — овощи будут свежими около двух недель, после чего начнут портиться.

По материалам «Белновости»